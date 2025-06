Fermentazione una risposta salutare e utile

Durante il primo lockdown, nel cuore del distretto della food innovation, nasce un progetto che valorizza gli scarti alimentari come risorsa preziosa. Peter Sölva di Condito ha deciso di trasformare gli scarti di catering e cucine in alimenti salutari e sostenibili, puntando sempre su materie prime di alta qualità e salubrità . La fermentazione diventa così una risposta intelligente e utile per ridurre lo spreco, promuovendo un consumo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

NEL DISTRETTO della food innovation si colloca anche il lavoro di Peter Sölva, di Condito. "Il nostro progetto è nato durante il primo lookdown, quando eravamo chiusi nel corso della pandemia da covid. Abbiano preso gli scarti dei catering e delle cucine, ovviamente non le cose buttate. Lo dico perché a volte si pensa a questo, ma non è così. La materia prima deve essere sempre di qualità e salubre. Quindi gli scarti per esempio del pesce o delle verdure, ma anche di altri animali, come le ossa e abbiamo iniziato a fermentare", racconta Peter Sölva. Il suo ristorante, Condito, è il locale per eventi a Bolzano che ha fatto della passione per la cucina e la buona tavola la sua ragione di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Fermentazione, una risposta salutare e utile"

