Fermana i molti che vanno | Bianchimano all’Ancona

Mentre molti tifosi della Fermana si preparano a bianchimare all'Ancona, la squadra biancoverde si concentra su un futuro ricco di sfide e opportunità. Con l'annata sportiva ormai alle battute finali, si attendono importanti risposte per il prossimo campionato di Eccellenza, che potrebbe aprire nuove speranze e prospettive. In un clima di incertezza, i sostenitori sperano che le notizie positive possano dissipare ogni dubbio e dare nuova linfa alla passione gialloblù.

La Fermana cerca dalla settimana che inizia risposte importanti per il futuro partendo anche dalle prospettive che aprono adesso, con l’annata sportiva che si chiuderà effettivamente nel prossimo weekend. Si conosceranno a breve le date utili per l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza anche se, salvo sorprese, dovrebbe esserci tempo fino al prossimo 20 luglio. Nel frattempo tra molte incertezze che i tifosi sperano di veder svanire presto, tanti ex gialloblù sono pronti a nuove avventure. Ad esempio l’attaccante Andrea Bianchimano per il quale sembra ormai mancare solo l’annuncio per l’approdo all’ Ancona che si sta integralmente rinnovando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it