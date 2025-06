Ferito da una coltellata durante il turno di lavoro a Chieti Scalo | indaga la polizia

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Chieti Scalo: un dipendente viene ferito durante il suo turno in un’azienda della zona industriale. La polizia di Stato sta indagando sul motivo di questa aggressione, che ha lasciato tutti senza parole. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e dettagli per fare luce su questo grave episodio e garantire giustizia. La comunità si chiede cosa possa aver scatenato tanta violenza in un contesto così quotidiano.

La polizia di Stato di Chieti indaga su un inquietante episodio avvenuto sabato notte nel piazzale di una ditta al Centro Dama, nella zona industriale di Chieti. Qui un capo piazzale albanese, durante il turno di lavoro, è rimasto ferito all’addome con un colpo di arma da taglio. Dopo aver. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ferito da una coltellata durante il turno di lavoro a Chieti Scalo: indaga la polizia

