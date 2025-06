Femminicidio Tramontano Impagnatiello non è crudele voleva solo uccidere il feto | la difesa chiede di riformare la sentenza

Un caso che scuote l’opinione pubblica, quello di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano e il loro bambino Thiago. La difesa chiede ora una revisione della sentenza, sostenendo che Impagnatiello non sia crudele, ma un uomo “travolto dal suo castello di bugie”. Un episodio inquietante che solleva domande sulla natura del crimine e sulla psicologia dietro a gesti così estremi, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della giustizia.

Alessandro Impagnatiello, il 32enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo, Thiago, che aspettavano insieme, “ non è crudele “, ma una persona “ travolta dal suo immenso castello di bugie “. Impagnatiello avrebbe voluto “interrompere la gravidanza” di Giulia, ma non ce l’ha fatta perché la sua “ personalità narcisistica ” gli ha impedito di rovinare “l’immagine perfetta che ha sempre voluto dare di sé”. Con queste motivazioni la difesa di Impagnatiello, nell’atto d’appello firmato dall’avvocata Giulia Geradini, chiede alla Corte d’appello di Milano di riformare la sentenza emessa in primo grado il 25 novembre 2024 per l’omicidio avvenuto a Senato il 27 maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Tramontano, “Impagnatiello non è crudele voleva solo uccidere il feto”: la difesa chiede di riformare la sentenza

