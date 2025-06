FedEx è morto il fondatore Fred Smith | aveva 80 anni

Se ne va Fred Smith, il visionario fondatore di FedEx e vero pioniere delle spedizioni globali. Con la sua determinazione e innovazione ha trasformato un'idea in una multinazionale di successo, lasciando un'impronta indelebile nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo imprenditoriale e per tutti coloro che hanno condiviso il suo spirito di innovazione. La sua eredità continuerà a vivere nelle sfide e nelle vittorie future dell’azienda.

È morto a 80 anni Fred Smith, imprenditore e fondatore di FedEx. Lo ha annunciato il Ceo della società di spedizioni Raj Subramaniam con una breve nota: «Era più di un semplice pioniere, era il cuore e l’anima di FedEx: la sua cultura, la sua integrità e il suo spirito. È stato un mentore per molti e fonte di ispirazione per tutti». Originario del Mississippi, aveva creato l’azienda nei primi Anni 70, rendendola da una semplice startup un gigante da 17 milioni di consegne al giorno e 90 miliardi di dollari di fatturato. L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush lo ha salutato come «uno degli americani più raffinati della generazione» che ha cambiato «il nostro modo di vivere e fare affari». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - FedEx, è morto il fondatore Fred Smith: aveva 80 anni

