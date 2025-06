Federico Zampaglione | Questo è il disco della svolta dei Tiromancino e lo celebriamo in tour I finti sold out? Accadeva anche prima ma occhio ai giovani

Nel 1998, i Tiromancino rivoluzionarono la musica italiana con "La descrizione di un attimo", un album che segnò una svolta decisiva nella loro carriera e nella scena musicale. Celebrando i 25 anni di questo capolavoro, Federico Zampaglione ci invita a rivivere quei momenti memorabili in un tour che promette emozioni indimenticabili. Ricordiamo come, anche allora, i finti sold out fossero la norma, ma attenzione ai giovani: il futuro della musica sta proprio tra loro.

Il disco che ha cambiato la vita dei Tiromancino è "La descrizione di un attimo", che compie 25 anni. È stato un passaggio chiave per Federico Zampaglione, motore da sempre.

