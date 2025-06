Federica Sciarelli saluta Chi l’ha Visto | annunciata la nuova conduttrice

Dopo anni di successi e intese con il pubblico, Federica Sciarelli si prepara a dire addio a Chi l’ha Visto. La conduttrice ha deciso di passare il testimone, dando così una svolta al celebre programma televisivo. Con un mix di emozione e gratitudine, Federica saluta i fedeli telespettatori, lasciando il palco a una nuova voce. Ma chi sarà la nuova conduttrice pronta a scrivere un nuovo capitolo? Restate con noi per scoprirlo.

Clamoroso colpo di scena alla conduzione di Chi l’ha Visto. Cambia tutto per la conduttrice Federica Sciarelli. Federica Sciarelli è riuscita negli anni a trasformare Chi l’Ha visto in un programma davvero cult della televisione italiana e ormai ci sono milioni di fan che non riescono proprio a meno di seguire questa trasmissione. Inizialmente Chi. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info