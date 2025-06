FC 25 Nuovo l’Obiettivo Live Mutaforma | Partite Draft

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti il nuovo obiettivo live: Mutaforma Draft. Questa sfida settimanale ti permette di mettere alla prova le tue abilità nel Draft in Ultimate Team, offrendo premi esclusivi e pacchetti non scambiabili. Per facilitarne il completamento, scopri la SBC che richiede 11 oggetti giocatore oro. Prepara i tuoi migliori giocatori e conquista i premi!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Mutaforma Draft. SE avete necessità di un gettone draft, c'è una SBC che potete fare e che richiede 11 oggetto giocatore oro. Nuovo Obiettivo Live: Mutaforma Draft. Gioca la modalità Draft in Ultimate Team per ottenere PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 8.   Giocane 1. Cosa fare: Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team.. Premio: 1x Single Draft Token Pack Non scambiab.

