Fausto Mozzarelli nuovo amministratore delegato di Csi Spa

Il Consiglio di Amministrazione di Csi Spa, società del Gruppo Imq specializzata in prove, verifiche e certificazioni per i settori industriale, automotive e dei beni di consumo, ha nominato Fausto Mozzarelli nuovo amministratore delegato. Classe 1976, ingegnere aerospaziale con doppia laurea al Politecnico di Milano e al Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts, Usa), Mozzarelli ha maturato un percorso professionale che combina esperienze nella ricerca con una solida carriera nel settore industriale, anche in contesti internazionali. Entrato in CSI nel 2008, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la guida della Business Unit Automotive, una delle aree strategiche per la società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it