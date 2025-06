Fatemeh Sakhtemani architetta iraniana che vive a Parma era in Iran con suo figlio di 18 mesi per conoscere i nonni quando è iniziato l' attacco di Israele

In un momento di grande tensione internazionale, Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana residente a Parma, si trovava in Iran con il suo bambino di 18 mesi per incontrare i nonni, quando è scoppiato l’attacco di Israele. Fortunatamente, madre e figlio sono in salvo, ma questa drammatica vicenda evidenzia le sfide di una famiglia tra due mondi. La loro storia ci ricorda quanto la pace sia un bene fragile e prezioso.

S ono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi la mamma Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l’attacco di Israele. Leggi anche › L’urlo della resistenza civile iraniana: «Basta guerra, basta uranio, basta dittatura» La donna e il marito Salvatore Politi, lei iraniana e lui italiano, vivono e lavorano a Parma. Era stato proprio il compagno della donna a lanciare l’Sos nei giorni scorsi. «Sentivano le bombe a Teheran. Non abbiamo mai pensato non fosse sicuro partire, c’erano colloqui di pace» ha detto la donna. «Sono felice di essere qui ma sono anche tanto preoccupata» ha affermato dopo essere atterrata all’aeroporto di Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana che vive a Parma, era in Iran con suo figlio di 18 mesi per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di Israele.

In questa notizia si parla di: fatemeh - sakhtemani - architetta - iraniana

Fuori dall’Iran l’architetta iraniana con il figlio di 18 mesi di Parma - Una storia di coraggio e speranza attraversa confini e culture: l’architetta iraniana, insieme al suo piccolo di 18 mesi, sta trovando rifugio a Baku, lontano dal pericolo in Iran.

Genitori e bimbo usciti dall'Iran atterrati a Malpensa: "Siamo partiti giusto in tempo" Sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi la mamma Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'at Vai su Facebook

Sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana, che erano nel Paese di origine della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di Israele a Teheran. La donna e il marito, Salvatore Politi, vivon - X Vai su X

Fatemeh è salva: l'architetta che vive a Parma con suo figlio ha riabbracciato il compagno a Baku; In Italia mamma e figlio in fuga dall'Iran, preoccupata ma felice; Via dall'Iran, Fatemeh e la sua famiglia sono tornati a Parma: Abbiamo avuto molta paura.

Via dall'Iran, Fatemeh e la sua famiglia sono rientrati in Italia poco prima dell'attacco Usa - L'architetta, il marito medico e il loro bimbo di 18 mesi sono rientrati da Teheran passando dall'Azerbaigian: "Grazie a politici e funzionari" ... Riporta rainews.it

Rientrati a Parma la mamma e il bimbo di 18 mesi bloccati in Iran - La donna, architetta iraniana che da anni vive nella nostra città era andata a far vedere il piccolo ai ... Scrive gazzettadiparma.it