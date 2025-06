Fashion brand market al Dumbo con sconti fino al 90% Confesercenti | Concorrenza sleale

In un contesto commerciale sempre più competitivo, l’evento al Dumbo, con sconti fino al 90%, solleva importanti questioni di concorrenza sleale. Confesercenti Bologna denuncia come questa pratica possa danneggiare i negozi locali, già alle prese con una congiuntura difficile. La questione richiede attenzione e interventi concreti per tutelare la sostenibilità del commercio di Bologna e provincia.

Bologna, 23 giugno 2025 – “Siamo di fronte ad un episodio di palese concorrenza sleale verso i negozi di abbigliamento di Bologna e provincia, già alle prese con una situazione congiunturale non positiva”. Queste le parole di Confesercenti Bologna di stamattina, lunedì 23 giugno 2025. L’associazione si è rivolta a Luisa Guidone, assessora al Commercio del Comune dei Bologna, e a Romano Mignani, comandante della Polizia Locale di Bologna, per chiedere un intervento urgente sull’iniziativa ‘Fashion brand market’, aperta il 21 giugno scorso nello spazio di proprietà comunale Dumbo Spazio Bianco (via Casarini 19) che, con ingresso su prenotazione, è in corso sino a domenica prossima, 29 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fashion brand market al Dumbo con sconti fino al 90%, Confesercenti: “Concorrenza sleale”

