Farmacie di turno a La Spezia aperte oggi 23 giugno 2025

Se hai bisogno di assistenza urgente a La Spezia, sapere quale farmacia di turno è aperta può fare la differenza. Oggi, 23 giugno 2025, puoi rivolgerti alla Farmacia Croce Verde in Corso Cavour 274. Per ulteriori indicazioni o per contattare direttamente la farmacia, chiamala al +39 0187714940. Ricorda, avere sempre sotto mano le farmacie di turno è fondamentale per affrontare ogni emergenza con tranquillità.

Cerchi una farmacia di turno aperta a La Spezia? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a La Spezia: Farmacia Croce Verde. Corso Cavour,274 tel. +39 0187714940

