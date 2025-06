Farmaci esperti | Prevenzione emicrania con anti-Cgrp riduce giorni disabilità

Al Congresso EAN di Helsinki, sono stati presentati i risultati degli studi Resolution e Sunrise su eptinezumab, un innovativo farmaco anti-CGRP. Le evidenze dimostrano che questa terapia non elimina l'emicrania, ma riduce significativamente i giorni di disabilitĂ e l'intensitĂ degli attacchi. Un passo avanti importante per migliorare la qualitĂ di vita di chi soffre di questa condizione, aprendo nuove speranze per una gestione piĂą efficace e mirata.

Presentati al Congresso Ean i risultati degli studi Resolution e Sunrise su eptinezumab Helsinki, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione non guarisce, ma riduce i giorni in cui si devono assumere i farmaci sintomatici, quindi la disabilità, l'intensità dell'attacco. Questo migliora la qualità di vita."

