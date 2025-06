Farmaceutica Streffer Lundbeck | Anche centri italiani in ricerca su neuroscienze

Farmaceutica Streffer Lundbeck si distingue per il suo impegno nella ricerca sulle neuroscienze, coinvolgendo anche centri italiani di eccellenza. Con un focus sempre più orientato alla comprensione biologica di malattie neurologiche e psichiatriche, l'azienda investe significativamente in R&S, riconoscendo l’Italia come un alleato strategico. Questi sforzi aprono nuove prospettive di innovazione e trattamento, consolidando il ruolo di Lundbeck come protagonista nel progresso scientifico globale.

'Comprendiamo le malattie neurologiche e psichiatriche sempre più da una prospettiva biologica' Helsinki, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Siamo fortemente orientati alla Ricerca & Sviluppo e l'Italia è un Paese con importanti centri di ricerca con cui lavoriamo. Circa il 20–30% del fatturato vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Farmaceutica, Streffer (Lundbeck): "Anche centri italiani in ricerca su neuroscienze"

La farmaceutica in espansione. L'orgoglio della ricerca - L’Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio nazionale delle Ricerche, 4 Università di medicina di livello internazionale, 8 Istituti di ricovero e cura a carattere ... Riporta ilmessaggero.it