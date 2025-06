Far side comics iconici che diventerebbero meme virali oggi

Il mondo dei fumetti ha spesso anticipato le mode digitali, e “The Far Side” di Gary Larson ne è la prova lampante. Le sue vignette surreali e irriverenti, capaci di catturare l’assurdo in modo irresistibile, sarebbero oggi virali come meme, conquistando nuove generazioni di appassionati. Immaginiamoli in versione moderna: umorismo istantaneo, condivisibile e irresistibile! In questo approfondimento, si analizzeranno alcuni tra i più iconici episodi del ...

Il mondo dell'umorismo grafico ha spesso anticipato le tendenze digitali, e uno degli esempi più significativi è rappresentato da "The Far Side" di Gary Larson. Questo fumetto a vignetta singola si distingue per la sua capacità di combinare assurdità visiva e umorismo surreale, caratteristiche che lo renderebbero perfettamente adattabile al formato dei meme odierni. In questo approfondimento, si analizzeranno alcuni tra i più iconici episodi del comic strip, evidenziando il loro potenziale come template virali nel contesto digitale attuale. l'evoluzione di "the far side" in formati meme. Prima dell'esplosione dei meme sui social media, Larson aveva già creato vignette che rispecchiavano le dinamiche tipiche della comunicazione online: immagini semplici ma evocative, con umorismo che si presta facilmente a interpretazioni multiple.

