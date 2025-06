Fanno uscire tutti dagli immobili vicino al pub a fuoco agenti lievemente intossicati

Una giornata drammatica nel Veneto orientale, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato al pub Koenig di Jesolo. La situazione si è svelata come un susseguirsi di emergenze, con evacuazioni e agenti lievemente intossicati mentre combattevano le fiamme. Un episodio che ha acceso i riflettori sulla sicurezza degli ambienti pubblici e sulla rapidità di intervento. Ma cosa si cela dietro questa catastrofe?

Giornata d'incendi in Veneto orientale lunedì 23 giugno con roghi iniziati di prima mattina a Bibione e poi a Jesolo verso le 14.15, quando la cucina del pub Koenig tra via Foscolo e via Palladio è stata devastata dalle fiamme, partite probabilmente da un fornello o da un elettrodomestico da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Fanno uscire tutti dagli immobili vicino al pub a fuoco, agenti lievemente intossicati

