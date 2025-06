Famiglia sfrattata rischia di dormire in macchina Sunia | Dai servizi sociali nessuna soluzione serve un protocollo

Una famiglia sfrattata a Messina rischia di dover trascorrere le notti in macchina, un dramma che evidenzia l'urgenza di un protocollo efficace nei servizi sociali. Claudio Vallone del Sunia denuncia la mancanza di supporto e soluzioni concrete, sottolineando come l’assenza di un intervento strutturato lasci intere famiglie alla deriva. È fondamentale agire subito per garantire dignità e rispetto a chi si trova in difficoltà .

Sfrattata per morosità finisce in strada una intera famiglia. A denunciare quando accaduto è Claudio Vallone del Sunia Messina. "Eravamo riusciti a fare ottenere alla nostra assistita più di un rinvio sia in sede giudiziaria che in via di esecuzione ma è mancata l'assistenza da parte del.

