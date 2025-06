Falso rappresentante della Confcommercio in giro per la città il Comune | Non fornite alcun dato

Attenzione a Sarno: un individuo sospetto si spaccia per rappresentante della Confcommercio, chiedendo dati sensibili alle attività commerciali senza autorizzazione. Il Comune mette in guardia i cittadini, raccomandando di non divulgare informazioni personali o aziendali a sconosciuti. La sicurezza delle imprese e dei cittadini è una priorità: restate vigili e segnalate eventuali incontri dubbi alle autorità competenti.

Da alcuni giorni, nella città di Sarno, circola una persona che si spaccia per rappresentante della Confcommercio chiedendo dati personali, pec e altre informazioni sensibili alle attività commerciali. L'avviso A lanciare l'avviso alla cittadinanza è il Comune che avverte: "Non fornite. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Falso rappresentante della Confcommercio in giro per la città, il Comune: "Non fornite alcun dato"

In questa notizia si parla di: rappresentante - confcommercio - città - comune

VIDEO | "Valorizzare il fiume e la costa per una città sempre più sostenibile": intesa università-Comune - Scopri come la sinergia tra università e comune promuove la valorizzazione del fiume e della costa, creando una città sempre più sostenibile.

#Cronaca Il direttore di Confcommercio: "Scene intollerabili, la città ha lavorato molto per ottenere il riconoscimento". E sulle parole di Santori: "Ricopre un ruolo da amministratore, così si rischia un effetto emulazione pericoloso". Vai su Facebook

Il giro delle vetrine tinge la città di rosa in occasione della Tappa dei Berici del Giro d’Italia; Porto, pronta ad essere attuata la Zona Logistica Semplificata di Genova; Donne&Lavoro. Via alle candidature per il premio dedicato alle donne imprenditrici.