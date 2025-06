Faloppio tragedia sul lavoro | muore operaio 57enne travolto da detriti in una cava

Una tragedia scuote Faloppio, nel Comasco, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita travolto da detriti in una cava durante le operazioni di scavo. La scena, drammatica e improvvisa, ha lasciato tutti senza parole, mentre le autoritĂ stanno indagando sulle cause di questo grave incidente sul lavoro. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa triste vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, 23 giugno. Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, in una cava situata in localitĂ Fornace di Faloppio, nel Comasco. Un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una massa di detriti durante le operazioni in un’area di scavo. L’allarme lanciato dai colleghi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 da alcuni colleghi della vittima, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso del 118 decollato da Como. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Faloppio, tragedia sul lavoro: muore operaio 57enne travolto da detriti in una cava

In questa notizia si parla di: lavoro - tragedia - faloppio - muore

Tragedia sul lavoro a Pomezia: crolla tettoia di un’officina, muore 64enne - Una tragedia ha colpito Pomezia, vicino a Roma, dove un 64enne titolare di un'officina ha perso la vita a causa del crollo della tettoia della sua carrozzeria.

Incidente sul lavoro a Faloppio: muore a 57 anni travolto da un masso; Tragedia sul lavoro a Faloppio: morto un operaio di 57 anni; Tragedia sul lavoro in provincia di Como a Faloppio. operaio 57enne muore schiacciato in una cava.

Incidente sul lavoro a Faloppio: muore a 57 anni travolto da un masso - Il dramma, in provincia di Como, verso le 11: poche ore aveva perso la vita un operaio di 52 anni in provincia di Brescia mentre un 49enne è rimasto gravemente ferito a Lodi ... Da msn.com

Incidente sul lavoro a Faloppio: morto un operaio di 57 anni schiacciato da un masso - Tragedia sul lavoro questa mattina a Faloppio, in provincia di Como, dove un operario di 57 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un masso. notizie.it scrive