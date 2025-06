Fabrizio Zanotti pubblica Aquarius | un canto sospeso tra poesia civile e speranza

Con il suo nuovo singolo “Aquarius”, Fabrizio Zanotti ci invita in un viaggio emotivo tra poesia civile e speranza. Questa ballata acustica, intrisa di melodia e significato, racconta la storia vera di una nave bloccata in mare, simbolo di attualità e solidarietà. Un canto sospeso tra memoria e impegno, che tocca il cuore e accende riflessioni profonde. Scopriamo insieme questa potente composizione che unisce musica e messaggio.

Con il nuovo singolo "Aquarius", il cantautore torinese Fabrizio Zanotti torna a emozionare con una ballata acustica intensa e vibrante. Una canzone che non è solo musica, ma un racconto profondo che intreccia poesia, memoria e impegno civile. Una barca bloccata in mare: la storia vera che ispira "Aquarius". Il brano prende ispirazione da un fatto realmente accaduto: il blocco della nave Aquarius, avvenuto il 10 giugno 2018, quando fu negato l'accesso ai porti italiani. A bordo dell'imbarcazione, 629 migranti salvati in mare restarono sospesi nel nulla per sette giorni. Una pagina drammatica della recente cronaca mediterranea.