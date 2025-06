Fabio Catone | Il successo di Jeep parte dalla fedeltà ai suoi valori gli stessi dal 1941

Scopri come Jeep, simbolo di libertà e avventura sin dal 1941, continua a conquistare cuori e strade, grazie a valori autentici e una visione innovativa del futuro. Con Fabio Catone, direttore di Jeep Italia, esploriamo il segreto del successo del brand americano di Stellantis e le prospettive per l’evoluzione dell’auto. Il loro cuore batte forte: la passione per la strada e l’innovazione senza frontiere guidano il cammino verso un domani sempre più elettrizzante.

Dialogo sul futuro dell'auto insieme a Fabio Catone, direttore di Jeep in Italia. Il successo del marchio americano di Stellantis, dai suoi 85 anni di storia, si riassume nella capability, la capacità di affrontare gli ostacoli nel fuoristrada. Che si traduce nei valori di libertà, avventura, autenticità e passione. Uno sguardo al grande risultato commerciale della piccola Avenger, 80.000 unità vendute in Europa, la metà in Italia. La nuova Compass e le sinergie industriali di Stellantis. L'analisi su come si sta evolvendo il mercato dei Suv. Motori a benzina, ibridi o elettrici, cosa potrà accadere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabio Catone: "Il successo di Jeep parte dalla fedeltà ai suoi valori, gli stessi dal 1941"

Fabio Catone: Il successo di Jeep parte dalla fedeltà ai suoi valori, gli stessi dal 1941

