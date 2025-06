Fa arrivare la moglie in Italia Poi lei scompare

In un dramma di inganni e speranze disilluse, un giovane bengalese di 27 anni ha speso migliaia di euro per riunirsi con la moglie in Italia, solo per scoprire che lei scompariva nel nulla. Le sue attese di un futuro insieme si sono trasformate in delusione e sospetti, mentre l’amore si è dissolto in un mare di bugie. La verità sulla vera intenzione della donna emerge ora...

Paga diverse migliaia di euro per ricongiungersi con la moglie, in Italia, ma lei da lui non è mai arrivata. L’uomo, 27 anni, bengalese, l’aspettava ad Ancona, dove si era sistemato e aveva un lavoro. La donna, 23 anni, si sarebbe approfittata di lui per avere un visto per venire in Italia senza nessuna intenzione di vivere con il marito. Le pratiche il 27enne le ha avviate nell’estate del 2024 e la moglie doveva arrivare con un volo aereo a settembre scorso. Il bengalese le avrebbe mandato i soldi per il biglietto aereo, quello per le pratiche da fare nel loro paese e anche una bella dote a lei e alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fa arrivare la moglie in Italia. Poi lei scompare

