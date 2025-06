F1 tra Austria e Silverstone capiremo la reale direzione della Ferrari

a un crocevia cruciale: sarà capace di risalire la china e dimostrare il proprio valore? Con Austria e Silverstone come sfide fondamentali, scopriremo se la Ferrari ha davvero rotto gli schemi o se dovrà ancora lavorare sodo per riconquistare il suo posto tra le grandi. La risposta, nel cuore delle Alpi, ci attende: la gara di questa settimana potrebbe segnare una svolta decisiva per il campionato.

Si riparte! Dopo una settimana di riposo torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2025 e lo farà con l’attesissimo Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della stagione. Il tracciato del Red Bull Ring ci proporrà una tappa tutta da vivere su una pista che, spesso, ha regalato grandi emozioni. Come si presenterà la Ferrari all’evento? Dopo l’opaco weekend canadese, la scuderia del Cavallino Rampante tra i monti della Stiria si troverà sempre più in mezzo al guado. Proseguire concentrati sul presente, oppure dare tutto per il futuro? Tradotto: cercare di risolvere il rompicapo rappresentato dalla SF-25 o dirottare ogni sforzo sulla vettura che le succederà? La prima del nuovo regolamento tecnico che entrerà in funzione a partire dal 2026? L’aspetto più allarmante per il team di Maranello è che, se ponessimo questa domanda a una componente, riceveremmo una risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, tra Austria e Silverstone capiremo la reale direzione della Ferrari

In questa notizia si parla di: austria - ferrari - silverstone - capiremo

Ultim’ora Ferrari: cambia tutto per Monaco, succederà già a Silverstone - Ultim’ora Ferrari: cambia tutto per Monaco, ma il colpo di scena arriverà già a Silverstone. La scuderia di Maranello ha preso decisivi provvedimenti dopo le prestazioni di Imola, preparando una strategia che rivoluzionerà il corso del Gran Premio di Monaco.

Leclerc: Sensazioni migliorate: qui capiremo meglio come va la Ferrari; Bufera Ferrari: Leclerc punta il dito; F1, tra Austria e Silverstone capiremo la reale direzione della Ferrari.

Leclerc: "Sensazioni migliorate: qui capiremo meglio come va la Ferrari" - Ci serve un circuito differente come Silverstone per valutare se siamo migliorati e valutare i nostri progressi, ma posso già dire che la Ferrari garantiva un feeling migliore in Austria ... Scrive gazzetta.it

Ferrari, Vasseur ignora Hamilton: in Austria zero aggiornamenti. Patrese difende Lewis e Leclerc e loda Antonelli - La Ferrari è divisa, Vasseur e Serra spingono per la comprensione della SF- Segnala sport.virgilio.it