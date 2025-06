F1 Kimi Antonelli vincerà una gara già quest’anno? Calma i successi dei rookie sono merce rarissima!

piombo: i successi dei rookie sono rari e preziosi, e l’impresa di Andrea Kimi Antonelli al GP del Canada ha risvegliato l’entusiasmo di molti. Con il suo terzo posto, l’Italia torna sul podio in F1 dopo oltre 16 anni, alimentando speranze e aspettative per il futuro. Ora, tutti attendono con trepidazione la sua prima vittoria. Al riguardo, è doveroso muoversi con i proverbiali piedi di...

Il terzo posto conseguito da Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio del Canada ha permesso all’ Italia di tornare sul podio in una gara di F1 per la prima volta dopo 16 anni scarsi. Chiaramente, l’accaduto ha catalizzato l’attenzione anche di una fetta di pubblico estranea al novero degli appassionati abituali, generando subito l’attesa per la prima vittoria del teenager bolognese. Al riguardo, è doveroso muoversi con i proverbiali piedi di piombo, partendo dal presupposto che, nel Circus, l’Inno di Mameli non viene fatto risuonare dal pilota dal lontano 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella si impose nel GP di Malesia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Kimi Antonelli vincerà una gara già quest’anno? Calma, i successi dei rookie sono merce rarissima!

