Preparati a vivere un emozionante weekend di adrenalina e suspense con il GP d’Austria 2025, in scena dal 27 al 29 giugno a Spielberg. Tra sorpassi audaci e strategie ardite, la sfida promette spettacolo su un tracciato “Stop&Go” che metterà alla prova anche i team più esperti. Scopri orari, streaming e come seguire l’evento in diretta su Sky e TV8, perché ogni secondo conta in questa battaglia ad alta velocità.

Dal 27 al 29 giugno andrà in scena il week end del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a un fine-settimana dall’esito incerto, viste le caratteristiche del layout. Si parla di un tracciato tipicamente “Stop&Go” con accelerazioni e frenate molto decise. Servirà una macchina dotata di grande trazione in uscita dalle curve, oltre che precisione in ingresso. Il tutto da valutare in relazione al contesto. Si compete in Stiria e sarà da capire anche come le power unit reagiranno al fine-settimana in “altura”. Ferrari va in cerca di soddisfazioni dopo i tanti problemi avuti in Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

