F1 Frederic Vasseur lascerà la Ferrari? Si fa il nome di Antonello Coletta dal WEC

a un passato di eccellenza e vittorie storiche. Con voci di corridoio che si rincorrono e nomi come Antonello Coletta sul tavolo, il mondo della Formula 1 si interroga: quali mosse strategiche porteranno la scuderia Ferrari a risollevarsi? In questo scenario turbolento, ogni dettaglio può fare la differenza. La sfida è aperta: il futuro della rossa sarà ancora una volta all’altezza delle aspettative o si dovrà reinventare tutto da zero?

Voci di corridoio a profusione. Quando si parla di Ferrari in F1, tutto è estremamente ingigantito. Nel caso specifico, i problemi della scuderia di Maranello sono ormai chiari, ma nello stesso tempo si fatica a capire quali potrebbero essere le soluzioni. Alla prova dei fatti, la SF-25 non si è rivelata la macchina che il team si augurava e l'obiettivo iridato è sempre più lontano. Prestazioni che destano poi una certa sensazione se rapportate a quanto invece la Rossa sta facendo nel WEC, ovvero il Mondiale endurance, dove domina in tutte le classifiche e ha ottenuto il terzo sigillo consecutivo nella 24 Ore di Le Mans.

