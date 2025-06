F1 Ferrari e l’anno prossimo che non arriva mai Com’è possibile? Domanda da un milione di dollari…

Il Mondiale di F1 2025 sta regalando emozioni contrastanti, con la Ferrari che fatica a trovare il passo vincente. Dopo metà stagione, la Scuderia di Maranello è ancora a secco di vittorie, con appena tre podi e meno della metà dei punti della McLaren. Un bilancio difficile, ma se...

Il Mondiale di F1 2025 ha mandato in archivio il 40% della sua stagione ( 10 gare di 24 ). Sino a questo momento, la Ferrari è ancora a digiuno di vittorie ed è salita solo tre volte sul podio. Un bilancio gramo, che vede la Scuderia di Maranello in terza posizione nella classifica costruttori, ma con meno della metĂ dei punti della McLaren. Focalizziamoci proprio su questo dato. Nel 2025, il conteggio dice McLaren 374 – Ferrari 183. Però, se torniamo indietro nel tempo, ci renderemo conto di un fatto eclatante. Fra il 2023 e il 2024, le due strutture hanno seguito un percorso affine. Non proprio parallelo, ma comunque somigliante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Ferrari e “l’anno prossimo” che non arriva mai. Com’è possibile? Domanda da un milione di dollari…

