Ex ospedale di via Atenea Ecua si tira fuori e cerca di riconsegnare i locali a Palermo

Dallo scenario emergono tensioni e responsabilità che rischiano di rallentare il processo di riqualificazione di un patrimonio storico. L’ex ospedale di via Atenea, simbolo di Palermo, si trova al centro di una intricata battaglia burocratica tra Ecua e Unipa, con l’obiettivo di restituire alla città i locali danneggiati. La vicenda, tutta ancora da definire, mette in luce le sfide di un territorio che desidera riconsegnare alla comunità un bene prezioso.

Crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea, Ecua si sgancia dalle responsabilità e prova a trasferire a Unipa i locali danneggiati. La vicenda, tutta burocratica, è raccontata nei verbali del Cda dell'Empedocle consorzio universitario pubblicati ad inizio mese. Dagli atti emerge che le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ex ospedale di via Atenea, Ecua si tira fuori e cerca di riconsegnare i locali a Palermo

In questa notizia si parla di: ospedale - atenea - ecua - locali

Ex ospedale di via Atenea, Ecua si tira fuori e cerca di riconsegnare a Palermo i locali - L’ex ospedale di via Atenea, un tempo simbolo di cura e storia palermitana, ora si trova al centro di una intricata battaglia burocratica.

Ex ospedale di via Atenea, Ecua si tira fuori e cerca di riconsegnare a Palermo i locali; Ex ospedale di via Atenea Ecua si tira fuori e cerca di riconsegnare a Palermo i locali.

Incendio all'ospedale di Brescia. I locali evacuati - Un incendio in una stanza del reparto della Terza Medicina situato alla scala 6 degli Spedali Civili, è divampato questa mattina intono alle 4 Tgr Lombardia ... Come scrive rainews.it