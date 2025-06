Ex Milan Kerkez pronto per le visite mediche con il Liverpool

Come riportato da Sky UK, Milos Kerkez, ex Milan, è sbarcato nel Regno Unito ed è pronto a sottoporsi alle visite mediche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Kerkez pronto per le visite mediche con il Liverpool

In questa notizia si parla di: milan - kerkez - pronto - visite

Visite mediche per Wirtz al Liverpool, che prende pure Kerkez (ex Milan) - Florian Wirtz si appresta a diventare un nuovo protagonista del Liverpool, con visite mediche in corso che segnano il suo imminente approdo in Inghilterra.

? Nel febbraio 2021, il Milan preleva per circa 200 mila euro un terzino sinistro ungherese di 18 anni dal Gyori ETO. Si chiama Milos Kerkez. Lo manda a giocare in Primavera. ? Dopo appena un anno, a gennaio, il Milan lo cede agli olandesi dell'Az Alkm Vai su Facebook

https://milannews24.com/kerkez-liverpoll-ex-milan-ultime-mercato/… Svolta Kerkez Accordo vicinissimo Vai su X

Milos Kerkez si sottopone alle visite mediche prima del trasferimento al Liverpool; Calciomercato Live: ufficiale Wirtz al Liverpool, la Juve riscatterà Conceição, Grønbæk verso il Genoa; Milos Kerkez in arrivo a Liverpool per le visite mediche: operazione da milioni di sterline.

Il Liverpool acquista l’ex rossonero Kerkez ad una cifra elevata: rimpianto Milan - Il Liverpool si prepara a rivoluzionare la rosa con acquisti di alto profilo dal Bayer Leverkusen e oltre. Riporta msn.com

Visite mediche per Wirtz al Liverpool, che prende pure Kerkez (ex Milan) - Infatti oggi è tempo di visite mediche per il trequartista tedesco classe 2003, che arriva. Scrive msn.com