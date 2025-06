Ex Cava Fornace il comitato sulle barricate | Non entri un grammo in più di altri rifiuti

Il Comitato per la chiusura della discarica di ex Cava Fornace si schiera con fermezza: nessun aumento di rifiuti oltre il limite stabilito! Dopo le recenti dichiarazioni di Programma Ambiente Apuane e Alia Spa, preoccupano le intenzioni di proseguire con l’autorizzazione a nuove tipologie di rifiuti. Se queste voci fossero confermate, sarebbe un grave passo indietro nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. È fondamentale difendere il territorio da ogni possibile compromissione.

"Nessuna autorizzazione ad ulteriori rifiuti". Il Comitato per la chiusura della discarica di ex Cava Fornace interviene dopo le dichiarazioni di Programma Ambiente Apuane con socio di maggioranza Alia spa: "Viene comunicata la volontà di proseguire l’iter autorizzativo per riempire la discarica fino a 98 metri di altezza e di voler richiedere le autorizzazioni ad ulteriori tipologie di rifiuti. Se fosse vero saremmo in presenza di uno smacco alla cittadinanza e ai sindaci di Montignoso, Pietrasanta e Forte dei Marmi e alla Regione". "La cosa – proseguono – più preoccupante è il loro silenzio poiché all’indomani del 6 maggio avevano gridato alla chiusura immediata: stando alle dichiarazioni il gestore si troverebbe a gestire di nuovo la discarica come se nulla fosse accaduto quel 6 maggio 2024, con tutte le conseguenze ambientali occorse fra cui gli sversamenti di percolato nella Fossa Fiorentina e nel Lago di Porta e lo sversamento tuttora in corso del percolato nella pubblica fognatura con smaltimento nell’inidoneo depuratore del Lavello del comune di Massa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Cava Fornace, il comitato sulle barricate: "Non entri un grammo in più di altri rifiuti"

