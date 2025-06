Ex casa comunale e istituto ' Cappabianca' transazione record | 450mila euro per due cantieri storici

Una svolta storica per Santa Maria Capua Vetere: la giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Mirra ha approvato una transazione record da 450mila euro con Tecnores s.r.l., segnando la conclusione di una lunga saga legata ai lavori di ristrutturazione di due edifici simbolici. Questo accordo apre nuove prospettive per il rilancio del patrimonio storico della città , dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa trasformare le sfide in opportunità di crescita e valorizzazione.

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal sindaco Antonio Mirra, ha approvato l’atto di transazione con l’impresa Tecnores s.r.l., chiudendo definitivamente una lunga vicenda legata ai lavori di completamento, ristrutturazione e restauro di due edifici simbolici della città . 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ex casa comunale e istituto 'Cappabianca', transazione record: 450mila euro per due cantieri storici

