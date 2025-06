Evita di bere quest’acqua è inquinatissima | lo studio mette i brividi

Evita di bere quest’acqua, è inquinatissima e nasconde rischi che fanno rabbrividire. Uno studio recentissimo mette in evidenza livelli preoccupanti di sostanze tossiche come l'acido trifluoroacetico, presente nelle fontanelle pubbliche. Ignorare questi segnali può portare a spiacevoli sorprese per la salute. È fondamentale conoscere i rischi e scegliere con consapevolezza. Leggi tutto e scopri perché, in certe situazioni, è meglio preferire alternative più sicure.

C’è uno studio che mette i brividi riguardo l’acqua inquinata, che non va assolutamente bevuta per evitare di avere spiacevoli sorprese: tutti i dettagli di una situazione da monitorare In tanti credono che bere l’acqua nelle fontanelle pubbliche possa essere un’ottima opzione per dissetarsi. Tuttavia, è stata realizzata un’indagine sulla quantità di TFA, l’acido trifluoroacetico,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Evita di bere quest’acqua, è inquinatissima: lo studio mette i brividi

In questa notizia si parla di: acqua - bere - studio - mette

È utile bere acqua e sale la mattina? Il parere del nutrizionista - Negli ultimi anni, bere acqua e sale al mattino ha guadagnato popolarità tra celebrità e influencer del benessere.

Evita di bere quest’acqua, è inquinatissima: lo studio mette i brividi; Se aspetti la sete per bere, potresti danneggiare il cuore; Il gusto dell’acqua fa la sua parte.

Bere poca acqua ogni giorno aumenta il rischio cardiovascolare: lo dice la scienza - Perché disidratarsi è pericoloso (anche se non senti sete) Gli autori dello studio ... Si legge su menshealth.com

«Acqua&Sport: Quanto bere, Quando bere, cosa bere»: ecco i consigli degli esperti riuniti nella Sala d’Onore del Coni - del bere, in relazione alla stato di salute della persona in generale e nello specifico di classi di soggetti sotto studio. Segnala roma.corriere.it