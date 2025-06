Evaso dopo la sparatoria con un poliziotto arrestato in Albania il rapinatore fantasma di Napoli e Caserta

Dopo un’eversione audace e pericolosa, il rapinatore fantasma di Napoli e Caserta è stato finalmente catturato in Albania. Il trentatreenne albanese, evaso dai domiciliari italiani, aveva seminato paura tra le sue vittime con una sparatoria e atti violenti. La sua cattura segna un importante passo avanti nella lotta alla criminalità transnazionale, dimostrando che nessuno può sfuggire alla giustizia per sempre.

Un trentatreenne albanese è stato arrestato in Albania per tentato omicidio e rapina a mano armata, dopo essere evaso dai domiciliari in Italia.

