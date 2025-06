Evaso dai domiciliari i Carabinieri lo rintracciano a casa degli ex suoceri | arrestato

Nel cuore di Avellino, un giovane di Montoro ha tentato di sfuggire alla sorveglianza delle forze dell’ordine, ma la sua fuga si è conclusa in modo inaspettato. Evaso dai domiciliari, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri mentre si trovava nella casa degli ex suoceri. La vicenda mette in luce quanto la legge sia ferma nel garantire la sicurezza di tutti.

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 22enne di Montoro per evasione e violazione alle norme previste dal codice rosso. L'uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel pomeriggio di sabato 21 giugno dopo aver comunicato al 112 di.

In questa notizia si parla di: domiciliari - carabinieri - arrestato - evaso

