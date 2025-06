Evaso dai domiciliari era a casa degli ex suoceri | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, ha cercato di eludere la sorveglianza e si è recato presso l’abitazione degli ex suoceri, violando le norme del codice rosso. L’episodio, avvenuto nel cuore di Avellino, ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri, confermando ancora una volta quanto sia fondamentale rispettare le misure di sicurezza per tutelare sé stessi e gli altri. La legalità vince sempre, anche nei momenti più difficili.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 22enne di Montoro per evasione e violazione alle norme previste dal codice rosso. L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nel pomeriggio di sabato 21 giugno dopo aver comunicato al 112 di doversi recare al pronto soccorso per motivi di salute, si è diretto invece presso l’abitazione degli ex suoceri, dove avrebbe manifestato l’intenzione di incontrare i familiari dell’ex convivente. I Carabinieri giunti sul posto bloccavano il 22enne che non opponeva resistenza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, espletate le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Evaso dai domiciliari, era a casa degli ex suoceri: arrestato 22enne

In questa notizia si parla di: domiciliari - arrestato - 22enne - evaso

