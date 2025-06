Evani | Dopo la vittoria dell’andata non era semplice ripetersi; polemiche? La Salernitana aveva tutto il vantaggio

Dopo il trionfo dell’andata, la sfida di ritorno sembrava complicata: la Salernitana aveva tutto il vantaggio e le polemiche erano all’ordine del giorno. Tuttavia, Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, ha saputo guidare la sua squadra con determinazione e strategia, superando ogni ostacolo. Le sue parole a fine match raccontano una vittoria meritata e una rinata speranza per il futuro. La partita si conclude con un risultato che infiamma i tifosi e riaccende le ambizioni di entrambe le squadre.

Le parole di Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, dopo il doppio successo ottenuto nei playout di Serie B con la Salernitana Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, ha parlato al termine del match di ritorno del play out di Serie B contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. PARTITA – «Dopo la vittoria di domenica scorsa non era . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Evani: «Dopo la vittoria dell’andata non era semplice ripetersi; polemiche? La Salernitana aveva tutto il vantaggio»

In questa notizia si parla di: evani - salernitana - vittoria - andata

Playout Serie B, chi retrocede tra Sampdoria e Salernitana: vittoria netta nella gara d’andata - L’emozione è alle stelle allo stadio Luigi Ferraris, dove la prima sfida dello spareggio salvezza tra Sampdoria e Salernitana ha visto una vittoria netta dei padroni di casa, un risultato che potrebbe pesare molto in vista del ritorno.

?#Evani ha commentato in conferenza stampa la vittoria della #Sampdoria contro la #Salernitana nella gara di andata dei #playout di #SerieB. Vai su X

Il tecnico blucerchiato dopo la vittoria nel playout d'andata con la Salernitana: "La squadra ha fatto un mese di lavoro diverso. Da tutti un grande contributo, anche da chi non ha giocato. Cragno si è rotto il tendine d'Achile". Vai su Facebook

Sampdoria in festa, salvezza capolavoro di Evani e Lombardo. L'analisi dopo un mese incredibile; La Sampdoria si gioca tutto a Salerno, in diretta; Salernitana-Sampdoria, Evani: Isoliamoci e diamo tutto. La vita ci ha offerto un'enorme occasione.

Salernitana-Sampdoria, Evani e Lombardo festeggiano la vittoria insieme ai tifosi blucerchiati: il video social del club – VIDEO - Sampdoria, Evani e Lombardo festeggiano la salvezza in Serie B insieme ai tifosi presenti all’Arechi: il video Successo per i blucerchiati in Salernitana- Lo riporta sampnews24.com

Panchina Sampdoria, Evani apre alla permanenza in blucerchiato! Ecco cosa filtra in vista della prossima stagione, le ultime - Panchina Sampdoria, Evani disposto a rimanere in blucerchiato dopo aver centrato l’impresa salvezza: le ultime Giorni di festa in casa Sampdoria dopo aver raggiunto la salvezza in Serie B, grazie alle ... Si legge su sampnews24.com