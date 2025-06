Evade dai domiciliari e si rifugia in Albania | latitante stanato dalla polizia dopo 7 anni

Dopo sette anni di latitanza, un uomo condannato a oltre otto anni di carcere è stato finalmente catturato in Albania. Erano le 2018 quando, agli arresti domiciliari a San Cipriano d'Aversa, ha deciso di evadere, sparendo nel nulla. La sua fuga ha alimentato tensioni e speculazioni, ma grazie a un’indagine meticolosa durata due anni, la polizia ha portato a termine una brillante operazione internazionale. La sua cattura segna la fine di un’epoca di clandestinità e ingegno...

Era agli arresti domiciliari a San Cipriano d'Aversa da dove, nel 2018, era scappato facendo perdere le sue tracce. Al termine di un'indagine durata circa due anni, è stato tratto in arresto, in Albania, un 33enne albanese condannato in via definitiva alla pena di 8 anni e 6 mesi di carcere.

