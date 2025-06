Eurozona | il colpo di coda del petrolio impatterà su crescita e inflazione

L’Eurozona si prepara ad affrontare un nuovo colpo di coda del mercato energetico, con il petrolio e il gas che continuano a salire. Questo scenario inaspettato rischia di frenare la crescita economica e di alimentare una lieve ma significativa inflazione, influenzando le previsioni di fine anno. Secondo Goldman Sachs, i prezzi più elevati dell’energia potrebbero avere ripercussioni durevoli, lasciando l’economia europea in uno stato di incertezza.

L'aumento del prezzi di petrolio e gas non lascerà indenne l'economia europea, che soffrirà di una crescita più bassa e di un leggero aumento dell'inflazione rispetto alle previsioni formulate qualche tempo fa, con prezzi del petrolio e del gas che si prevedevano rispettivamente a 60 dollari al barile e 36 Mwh entro la fine dell'anno. E' quanto rileva un daily report di Golman Sachs, che incorpora ora prezzi dell'energia più alti a causa del rischio geopolitico. La crescita dei prezzi di giugno. Dall'inizio di giugno, le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno fatto salire i prezzi dell'energia, in media del 15% rispetto alla media di aprile-maggio, anche se questi rimangono dell'8% al di sotto della media del primo trimestre.