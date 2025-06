Europeo under 21 | Italia in 9 cede 3-2 alla Germania ai supplementari Arbitro inadeguato Pagelle

Il calcio spesso regala emozioni intense, e l'Europeo Under 21 non fa eccezione. Gli azzurrini di Nunziata, nonostante le ingiustizie arbitrali e le espulsioni discutibili, hanno dimostrato cuore e determinazione. La loro corsa si è fermata ai quarti contro la Germania, ma il loro spirito resta vivo. Questi giovani talenti meritano un futuro luminoso, e il loro cammino è solo all’inizio...

Non meritavano di uscire ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, gli azzurrini di Nunziata. Le due epsulsioni decretate dall'arbitro lituano gridano vendetta, soprattutto quella ai danni di Zanotti. Due espulsioni che non hanno impedito ai ragazzi in azzurro di pareggiare al 96' con una punizione di Ambrosino che se fosse stata segnata in serie A, e magari col piede di un nome affermato, sarebbe diventata un'impresa da cineteca. Ma anche il bravo Ambrosino merita di essere celebrato: con l'augurio che possa regalarcene tante di punizioni dirette che finiscono in rete con tocco chirurgico L'articolo Europeo under 21: Italia in 9 cede (3-2) alla Germania ai supplementari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Europeo under 21: Italia in 9 cede (3-2) alla Germania ai supplementari. Arbitro inadeguato. Pagelle

