Europei Under 21 | Italia fuori a testa alta Germania in semifinale dopo una battaglia ai supplementari

Un gol capolavoro di Federico Chiesa, che ha regalato speranza e emozioni ai tifosi italiani. Nonostante la sconfitta, gli Azzurrini hanno dimostrato cuore, determinazione e orgoglio nazionale, lasciando un segno indelebile in questa edizione degli Europei Under 21. La Nazionale under 21 italiana si congeda a testa alta, pronti a tornare più forti e motivati per le sfide future.

Gli Azzurrini di Nunziata si arrendono 3-2 dopo 120 minuti eroici, in nove uomini e con un arbitraggio discusso L’Italia Under 21 esce dagli Europei 2025 con onore, dopo una sfida epica contro la Germania nei quarti di finale, terminata 3-2 ai tempi supplementari. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, ridotti in nove uomini per due espulsioni, hanno tenuto testa fino all’ultimo respiro, riuscendo a pareggiare al 96’ con un gol capolavoro di Ambrosino, prima di cedere al 117’ al gol decisivo di Rohl. Italia-Germania Under 21: cronaca della partita. Il primo tempo vede la Germania più propositiva, ma l’Italia cresce col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Europei Under 21: Italia fuori a testa alta, Germania in semifinale dopo una battaglia ai supplementari

