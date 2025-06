Europei U21 l' Italia lotta ma non basta | Germania in semifinale

L’Italia Under 21 ci aveva fatto sognare, lottando con cuore e determinazione fino all’ultimo secondo. Tuttavia, una rete di Rohl nei supplementari ha spezzato il sogno azzurro, consegnando alla Germania la semifinale. Una partita intensa e combattuta che testimonia il talento e la passione dei giovani calciatori italiani, pronti a tornare più forti di prima. La speranza non si spegne: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Un gol di Rohl gela gli azzurrini nei supplementari DUNAJSKÁ STREDA (SLOVACCHIA) - Finisce ai quarti di finale l'avventura dell'Italia all'Europeo under 21. La Germania vince 3-2 ai tempi supplementari dopo una gara che ha visto gli azzurrini chiudere in nove uomini sotto gli occhi del nuovo commiss.

