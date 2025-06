Euro U21 | Italia eliminata in semifinale la Germania

Un Europeo Under 21 ricco di emozioni si conclude con l'eliminazione dell'Italia in una sfida avvincente contro la Germania. Nonostante una rimonta drammatica e un pareggio all'ultimo secondo, gli azzurrini si sono dovuti arrendere al gol decisivo nei supplementari. È stata una partita di cuore, talento e determinazione, che lascia l'amaro in bocca ma anche la speranza di future opportunità . L’Italia, comunque, può guardare avanti con rinnovata energia...

L'Italia esce dall' Europeo Under 21, sconfitta nel quarto di finale dalla Germania, 3-2 ai tempi supplementari. Gli azzurrini erano rimasti in 9 contro 11 dal 90', sotto 2-1, ma avevano pareggiato al 95' con un gol su punizione di Ambrosino. Il gol vittoria dei tedeschi, che vanno in semifinale, al 117' con Rohl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro U.21: Italia eliminata, in semifinale la Germania

Europei Under 21, la Germania supera 3-2 l’Italia ai supplementari e vola in semifinale - Un'emozionante battaglia tra giovani talenti si conclude con la Germania che, dopo un match sotto il segno del cuore e della determinazione, supera l’Italia 3-2 ai supplementari, conquistando così un posto in semifinale.

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale; Euro U.21: Italia eliminata, in semifinale la Germania; Italia U21 eroica ma fuori: 3-2 Germania al 117'.

