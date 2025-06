Euro in lieve calo sul dollaro a 1,1504

L'euro affronta una lieve flessione all'apertura della settimana, scendendo a 1,1504 dollari dopo le tensioni tra Usa e Iran, mentre si rafforza sullo yen a quota 169,36. In un panorama di mercati in movimento, questi segni di volatilità riflettono gli scenari geopolitici e le dinamiche economiche globali. Come evolverà la valuta europea nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per scoprire le prossime novità .

Euro in lieve calo in apertura di settimana dopo gli attacchi Usa all' Iran. La valuta europea viene scambiata a 1,1504 dollari e segna un ribasso dello 0,16%. La divisa europea è invece in rialzo sullo yen e passa di mano a quota 169,36 (+0,61%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro in lieve calo sul dollaro, a 1,1504

L'euro è in lieve calo, a 1,1452 sul dollaro - L’euro mostra un leggero calo rispetto al dollaro, scambiato a 1,1452, mentre si assesta a 166,32 yen.

Crollano i rendimenti USA su dati macro deboli. #BCE verso taglio tassi. #Euro stabile, #dollaro giù. #Rame ai massimi per problemi produttivi, #grano in rialzo per siccità in Cina. #Brent in calo su spinta saudita ad aumentare l’offerta #OPEC+. #MpsNews #M Vai su X

Anche Wall Street in territorio negativo, Dow Jones in calo di oltre l'1%. A Milano vendite su quasi tutti i big del listino principale, si salvano solo i titoli legati al settore oil. Recupera terreno il dollaro, +5% per il gas. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

