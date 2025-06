Eugenia di York e Zara Tindall sono apparse molto affettuose a Royal Ascot 2025 Ma a destare curiosità è stata una new entry della royal family

pennello, regalando momenti di affettuosa complicità e stile inconfondibile. Tra le tante sorprese, ha catturato l’attenzione una nuova entrata nella famiglia reale, suscitando curiosità e discussioni tra gli appassionati. L’edizione 2025 di Royal Ascot si è conclusa lasciando un segno indelebile, tra tradizione e novità, dimostrando ancora una volta il fascino senza tempo di questo evento esclusivo.

Si è conclusa, lo scorso weekend, l'ultima edizione del Royal Ascot, la gara di cavalli più famosa del Regno Unito. Un appuntamento immancabile per gli amanti del genere e, soprattutto, per la royal family. Tra il primo e il quinto giorno si sono alternati, tra le tribune sul prato che circonda la pista nell'omonima località, diversi membri dei Windsor. Alcuni hanno marcato presenza tutti i giorni. Altri, invece, hanno fatto solo una toccata e fuga. Grande assente, invece, Kate Middleton. Nonostante la principessa fosse stata data come una dei partecipanti di sangue blu, addirittura tra coloro che dovevano sfilare in carrozza, all'ultimo l'ex commoner ha dato forfait.

