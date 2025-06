Etichette energetiche Apple si auto-declassa | ambiguità nei test passare da D a A è un attimo

Apple si auto-declassa nelle etichette energetiche, passando da D ad A, in un importante tentativo di trasparenza e di miglioramento delle metodologie di valutazione. La casa di Cupertino ha pubblicato un dettagliato documento che evidenzia le criticità nelle attuali misurazioni di efficienza e resistenza dei dispositivi, promettendo di adeguarsi agli standard più rigorosi e di offrire ai consumatori informazioni più affidabili. Un passo deciso verso un futuro più chiaro e sostenibile nel mondo tech.

Apple ha pubblicato un lungo documento dove spiega quelle che secondo lei sono i punti da sistemare nelle metodologie di misura dell’efficienza e della resistenza dei dispositivi. Per evitare problemi ha deciso di auto-ridursi la classe.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Etichette energetiche, Apple si auto-declassa: ambiguità nei test, passare da D a A è un attimo

In questa notizia si parla di: apple - auto - etichette - energetiche

