Estrazione Superenalotto Lotto e 10eLotto una raffica di vincite in Lombardia

La Lombardia si prepara a festeggiare una raffica di vincite, mentre l’estrazione di domani sera si avvicina con un jackpot da oltre 17 milioni di euro. Hai già controllato le tue giocate? Non lasciarti sfuggire nessuna occasione: consulta il nostro archivio delle estrazioni e scopri se la fortuna è dalla tua parte. Ricorda, ogni vincita potrebbe cambiare la tua vita!

Milano, 23 giugno 2025 - Aspettando l’ estrazione di domani sera, martedì 23 giugno 2025, con il Superenalotto che mette sul piatto un jackpot da 17 milioni e 200mila euro, la Lombardia passa all’incasso. E tu ha controllato bene le tue giocate? Se hai un dubbio consulta il nostro archivio delle estrazioni. Schedine del SuperEnalotto SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 20 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Milano un "5" da 41.402,50 euro al Glamour Cafè in via De Sanctis, 47, mentre nell’estrazione successiva a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, realizzato un “5” da 36. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto, una raffica di vincite in Lombardia

