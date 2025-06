Estrazione illegale di oro in Amazzonia nelle carte di un’inchiesta brasiliana si cita l’italiana Italpreziosi

Un’indagine choc della Polizia Federale brasiliana svela un vasto e clandestino mercato di oro proveniente dall’Amazzonia, un giro miliardario che coinvolge anche l’Italia. Attraverso carte e documenti dell’inchiesta, emerge come l’oro illegale attraversi confini e si immetta nel mercato internazionale, alimentando un business oscuro e dannoso per l’ambiente. L’indagine di Repórter Brasil, annunciata in esclusiva da Il Fatto Quotidiano, mette in luce dettagli sconvolgenti su un fenomeno che riguarda tutti noi.

Un'indagine della Polizia Federale brasiliana ha rivelato un giro miliardario di estrazione ed esportazione illegale di oro proveniente dall'Amazzonia. Pubblicata da Repórter Brasil e diffusa in esclusiva per l'Italia da Il Fatto Quotidiano, l'inchiesta ricostruisce il percorso di parte di questo oro illegale fino al mercato internazionale, inclusa l' Italia. Documenti ufficiali citano la raffineria Italpreziosi come destinataria di spedizioni inviate da aziende brasiliane indagate per attività in aree protette, comprese terre indigene. Italpreziosi, tuttavia, non è indagata.

Distrutti cinque accampamenti di minatori illegali in Amazzonia - Le autorità brasiliane hanno effettuato 226 operazioni di contrasto all'estrazione minerale illegale nella riserva indigena Yanomami, in Amazzonia. Lo riporta ansa.it

Amazzonia: estrazione illegale d'oro, coinvolta società Usa - Nell'ambito del blitz sono stati eseguiti tre arresti e 27 perquisizioni negli Stati di Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso, tutti nella regione amazzonica, oltre a Brasilia, San Paolo ... Segnala ansa.it