Estorsioni e minacce | L’Incubo del costruttore strozzato da due clan criminali

Tra mafia siciliana e criminalità romana, Emanuele Rossi, imprenditore edile, si trova intrappolato in un incubo di estorsioni e minacce. Due clan opposti si sono alleati per stringergli una morsa senza via di scampo, mettendo a rischio la sua attività e la sua vita. Questa storia di doppio ricatto svela le ombre oscure che minacciano il nostro tessuto economico e sociale. Scopriamo insieme come l’impresa di Rossi cerca di resistere a questa tempesta.

Tra mafia siciliana e criminalità romana: il doppio ricatto ai danni di Emanuele Rossi. Emanuele Rossi, imprenditore edile e titolare della Rossi Costruzioni Edili Srl, è rimasto per anni intrappolato tra due gruppi criminali apparentemente opposti ma in realtà alleati tra loro. Da una parte la mafia siciliana, che aveva esteso la propria influenza su Roma e provincia, dall'altra la criminalità romana, che si era avvicinata a lui con la scusa di proteggerlo. Un sistema di intimidazioni e violenze che ha soffocato l'imprenditore e lo ha costretto a cedere beni immobiliari a condizioni gravemente svantaggiose.

