Estorsioni contro un imprenditore edile | 9 arresti C' era un accordo tra la mafia siciliana e quella romana

Un'imprenditore edile vittima di estorsioni da parte di una rete criminale che coinvolgeva mafia siciliana e romana, con 9 arresti eseguiti dalla Dia su ordine della Procura di Roma. Un grave esempio di come le alleanze tra organizzazioni mafiose continuino a minacciare il tessuto economico e la sicurezza dei cittadini. Questi episodi evidenziano l’importanza di un nostro impegno costante nella lotta contro il crimine organizzato e per la tutela della legalità .

Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, la Dia ha dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone - tra le quali 6 già in carcere e 2 agli arresti domiciliari - gravemente indiziate a vario titolo, in concorso tra loro, di violenze e minacce nei confronti di un imprenditore edile. Le azioni poste in essere, rende noto.