Estate nei tuoi occhi 3 scopri il dettaglio nascosto nel poster

Preparatevi a scoprire un dettaglio nascosto nel poster di "L’estate nei tuoi occhi 3": un indizio che anticipa emozioni e sorprese nella stagione finale. Con meno di un mese all’atteso debutto, il rush verso il 16 luglio si fa sempre più intenso, promettendo di accontentare i fan di questa coinvolgente serie Prime Video. Presto le emozioni prenderanno vita: non perdete gli aggiornamenti!

anticipazioni sulla terza stagione de l’estate nei tuoi occhi. Con meno di un mese di attesa, si avvicina il debutto della terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi, la serie drammatica di Prime Video che ha conquistato il pubblico con il suo stile narrativo incentrato sul coming of age. La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 16 luglio, con i primi due episodi, seguiti da aggiornamenti settimanali sulla piattaforma di streaming. il trailer ufficiale e le prime anticipazioni. Pochi giorni fa, i canali ufficiali del servizio streaming hanno diffuso il primo trailer del capitolo conclusivo della serie, tratta dai romanzi di Jenny Han. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Estate nei tuoi occhi 3, scopri il dettaglio nascosto nel poster

Episodi de l’estate nei tuoi occhi 3 disponibili dal 16 luglio: scopri quanti sono - Il conto alla rovescia è quasi terminato: il 16 luglio segna l’inizio della stagione conclusiva di “L’estate nei tuoi occhi 3” su Prime Video.

